Жители Новороссийска и Сочи готовы потратить на покупку квартиры 3,9 млн рублей

Россияне готовы тратить на жилье чуть более 3 млн рублей. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

По данным аналитиков, россияне в среднем готовы потратить на покупку квартиры 3,23 млн рублей. Эта цифра на 110 тыс. больше, чем в 4-м квартале 2022 года. Больше всего денег на покупку квартиры готовы потратить жители Архангельска, Владикавказа, Мурманска, Владивостока, Ставрополя, Махачкалы, Саранска, Челябинска, Новороссийска, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга с областью и Севастополя. Так, жители Новороссийска готовы потратить на покупку квартиры 3,9 млн рублей.

Среднее число комнат, которые россияне хотели бы иметь в приобретаемой квартире, сегодня составляет 1,57. При этом исследование показало, что чаще всего россиянам достаточно одно- или двухкомнатной квартиры.

На средний бюджет для покупки квартиры жители разных городов могут купить жилье разной площади. При этом 53% потенциальных покупателей недвижимости хотели бы взять ипотеку. Эта доля мало изменилась по сравнению с показателями 4-го квартала 2022 года. Средний размер будущей ипотеки сегодня составляет 4,3 млн рублей. В конце 2022 года его размер составлял 3,9 млн рублей.

По состоянию на 4-й квартал 2023 года и январь этого года 8,3% семей, проживающих в городах с населением более 250 тыс. человек, рассчитывают приобрести квартиру в течение ближайших 3-5 лет.

В российских городах купить жилье за 3,25 млн рублей можно чаще всего на вторичном рынке либо на окраине. Так, например, на окраине города Батайска (город-спутник Ростова-на-Дону) в новостройке за 3,25 млн рублей можно приобрести однокомнатную квартиру площадью до 50 кв. м, пишет «Российская газета».

Читайте также: Сочи «помог» Кубани стать лидером РФ по недоступности жилья для местных жителей.