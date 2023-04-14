Жители Новороссийска 18 апреля почти на двое суток останутся без воды
Общество
14.04.2023 18:07
С 6:00 18 апреля до 16:00 19 апреля будут проводить строительно-монтажные работы на двух водопроводах.
В связи с этим холодной воды не будет в Новороссийске, а также поселках Гайдук и Верхнебаканском.
Подачу холодной воды будут осуществлять 18 апреля с 18:00 до 20:00, 19 апреля с 19:00 до 20:00. Водоснабжение полностью восстановят 20 апреля с 0:00.
На период работ воду будут подвозить автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.
Читайте также: на двое суток останется без воды Геленджик из-за подключения новой магистрали.
Популярные новости
- Производитель снайперских винтовок Lobaev поставил партию оружия для кубанских казаков из отряда «БАРС»
- У детенышей краснокнижной степной лисы открылись глазки на ферме РГО в Сочи
- Фура после ДТП с грузовиком опрокинулась на бок и рассыпала зерно на трассу под Армавиром
- Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
- Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
- Жителей четырех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках