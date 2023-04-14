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Жители Новороссийска 18 апреля почти на двое суток останутся без воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-novorossijska-18-aprelya-pochti-na-dvoe-sutok-ostanutsya-bez-vody
Жители Новороссийска 18 апреля почти на двое суток останутся без воды
Фото pexels.com

С 6:00 18 апреля до 16:00 19 апреля будут проводить строительно-монтажные работы на двух водопроводах.

В связи с этим холодной воды не будет в Новороссийске, а также поселках Гайдук и Верхнебаканском.

Подачу холодной воды будут осуществлять 18 апреля с 18:00 до 20:00, 19 апреля с 19:00 до 20:00. Водоснабжение полностью восстановят 20 апреля с 0:00.

На период работ воду будут подвозить автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Новороссийска.

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