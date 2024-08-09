Жители нового микрорайона на севере Краснодара пожаловались на нападения собак

Жильцы многоквартирных домов в районе поселка Краснодарского рассказали в социальных сетях, что часто сталкиваются со стаями бродячих собак.

В августе собаки напали на мужчину. Он сумел от них отбиться. Случаи агрессии со стороны бродячих собак здесь происходят регулярно. По словам людей, эта проблему никак не решают.

Информацией о нападении бродячих собак на людей заинтересовались правоохранительные органы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову провести процессуальную проверку по данному факту и доложить о ее результатах.

Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

Читайте также: мужчина натравил стаффорда на соседей и бродячих собак в Краснодаре. На поведение нового соседа пожаловались жители дома № 21 на улице Митинской в поселке Российском.