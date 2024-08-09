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Жители нового микрорайона на севере Краснодара пожаловались на нападения собак

Происшествия
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Жители нового микрорайона на севере Краснодара пожаловались на нападения собак
Фото freepik.com

Жильцы многоквартирных домов в районе поселка Краснодарского рассказали в социальных сетях, что часто сталкиваются со стаями бродячих собак.

В августе собаки напали на мужчину. Он сумел от них отбиться. Случаи агрессии со стороны бродячих собак здесь происходят регулярно. По словам людей, эта проблему никак не решают.

Информацией о нападении бродячих собак на людей заинтересовались правоохранительные органы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову провести процессуальную проверку по данному факту и доложить о ее результатах.

Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.

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