Жители нового микрорайона на севере Краснодара пожаловались на нападения собак
Жильцы многоквартирных домов в районе поселка Краснодарского рассказали в социальных сетях, что часто сталкиваются со стаями бродячих собак.
В августе собаки напали на мужчину. Он сумел от них отбиться. Случаи агрессии со стороны бродячих собак здесь происходят регулярно. По словам людей, эта проблему никак не решают.
Информацией о нападении бродячих собак на людей заинтересовались правоохранительные органы.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову провести процессуальную проверку по данному факту и доложить о ее результатах.
Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России в Telegram.
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