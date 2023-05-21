Жители нескольких улиц в центре Краснодара 22 мая останутся без воды

По данным «Краснодар Росводоканал», 22 мая в связи с отключением электроэнергии на водопроводных насосных станциях, которое осуществляет «НЭСК-электросеть», будет снижено давление в водопроводных сетях.

Так, с 9:30 до 15:00 будет снижено давление воды до 1,2 атм. в домах № 16, 22/1, 22/2 и 22/3 на улице Кирова и в дома № 17, 19, 21 и 25 на улице Орджоникидзе.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 снизят давление до 1,5 атм. у абонентов на улицах Ленина,71, Гимназической, 60, Седина, 36, а также в неработающем роддоме № 1 на улице Седина, 50, говорится в сообщении на сайте «Краснодар Росводоканал».

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