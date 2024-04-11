Жители нескольких районов Кубани ощутили толчки после землетрясения в Адыгее

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 15 км от Майкопа.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки зафиксировали около 1:30 на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. Подземные толчки почувствовали и в Краснодарском крае.

— Белореченск трясло, 1:34, кровать как качели шаталась, гул был»

— В Динской тоже кровать покачнулась и дверь на балконе заскрипела.

— Краснодар, Московская хорошо тряхануло, проснулась, вскочила с кровати.

— В Армавире я тоже почувствовала в 1:30, но не сильно.

— Лазаревское тряхануло 3 раза в 1:35-1:40, сначала как поезд товарный проехал, второй раз 3–4 секунды покачало, третий раз 5–6 секунд трясло, да так что я вместе с кроватью на 10 см от стены отъехала… страшно.

— Сочи в районе Мамайского перевала был гул, в центре была вибрация.

— Кропоткин. Проснулась в половину второго, но не поняла от чего. А во дворе собака беспокойно себя вела.

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