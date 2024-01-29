Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Мостовском районе

Подземный толчок в горах Краснодарского края и Адыгеи ученые зафиксировали 28 января в 19:01.

По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 3,7 произошло на глубине 5 км в 17 км от Псебая и в 76 км от Майкопа.

По информации ЕДДС Мостовского района, сведений о разрушениях зданий, погибших и пострадавших не поступало. Жалоб от населения не было.

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