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Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Мостовском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zemletryasenie-magnitudoj-3-7-proizoshlo-v-mostovskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Мостовском районе
Фото idp-cs.net

Подземный толчок в горах Краснодарского края и Адыгеи ученые зафиксировали 28 января в 19:01.

По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 3,7 произошло на глубине 5 км в 17 км от Псебая и в 76 км от Майкопа.

По информации ЕДДС Мостовского района, сведений о разрушениях зданий, погибших и пострадавших не поступало. Жалоб от населения не было.

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