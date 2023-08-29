Жители Немецкой деревни в Краснодаре остались без света из-за повреждения кабеля
Происшествия
29.08.2023 16:56
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило в ЕДДС Краснодара 29 августа в 16:41.
Из-за повреждения подземного кабеля отключилась подстанция «ВГР-111». Без электроэнергии остались жители коттеджного поселка «Немецкая деревня».
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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