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Жители Немецкой деревни в Краснодаре остались без света из-за повреждения кабеля

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-nemetskoj-derevni-v-krasnodare-ostalis-bez-sveta-iz-za-povrezhdeniya-kabelya
Жители Немецкой деревни в Краснодаре остались без света из-за повреждения кабеля
Фото unsplash.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило в ЕДДС Краснодара 29 августа в 16:41.

Из-за повреждения подземного кабеля отключилась подстанция «ВГР-111». Без электроэнергии остались жители коттеджного поселка «Немецкая деревня».

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре из-за аварии отключились более 40 трансформаторных подстанций на Гидрострое и в Пашковке.

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