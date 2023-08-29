Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре из-за аварии отключились более 40 трансформаторных подстанций на Гидрострое и в Пашковке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarii-otklyuchilis-bolee-40-transformatornyh-podstantsij-na-gidrostroe-i-v-pashkovke
В Краснодаре из-за аварии отключились более 40 трансформаторных подстанций на Гидрострое и в Пашковке
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 29 августа в 13:33.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанции «ПБ-2», «РП-74» и еще 41 трансформаторная подстанция.

Без электроэнергии остались жители лиц Волгоградской, Крупской, Мира, Комсомольской, Ярославской, Урожайной, Демченко, Почтовой, Мачуги, Аэропортовской, Лысенко, Лаврова, 2-я Полевой, Крылатой, Бородинской, Горячеключевской и Джубгинской.

На месте работает аварийная бригада., сообщает НДДС Краснодара.

Читайте также: жители 15 улиц в старом центре Краснодара остались без света из-за аварии.

Статьи
Кофе с лимоном «Романо» — несусветная гадость или сплошная польза?
Кофе с лимоном «Романо» — несусветная гадость или сплошная польза?
Грибковый художник: виды и опасность плесени
Грибковый художник: виды и опасность плесени
В хорошей компании: «Новая Анапа» в Краснодарском крае и три мировых курорта, построенных с нуля
В хорошей компании: «Новая Анапа» в Краснодарском крае и три мировых курорта, построенных с нуля
Пять продуктов, которые нельзя есть сырыми
Пять продуктов, которые нельзя есть сырыми
Топ-10 самых распространенных фобий
Топ-10 самых распространенных фобий
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях