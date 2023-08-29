В Краснодаре из-за аварии отключились более 40 трансформаторных подстанций на Гидрострое и в Пашковке

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 29 августа в 13:33.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанции «ПБ-2», «РП-74» и еще 41 трансформаторная подстанция.

Без электроэнергии остались жители лиц Волгоградской, Крупской, Мира, Комсомольской, Ярославской, Урожайной, Демченко, Почтовой, Мачуги, Аэропортовской, Лысенко, Лаврова, 2-я Полевой, Крылатой, Бородинской, Горячеключевской и Джубгинской.

На месте работает аварийная бригада., сообщает НДДС Краснодара.

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