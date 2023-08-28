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Жители 15 улиц в старом центре Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-15-ulits-v-starom-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Жители 15 улиц в старом центре Краснодара остались без света из-за аварии
Фото unsplash.com

Аварийное отключение электроэнергии в Западном округе произошло 28 августа около 15:30.

Из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключились ПС «НПЗ-3» и 19 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Красина, Кубанонабережной, Пушкина, Советской, Кондратенко, Октябрьской, Рашпилевской, Затонной, Индустриальной, Оранжерейной, Речной, Станкостроительной, площади Победы, Мира и Постовой.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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