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Крупная энергоавария оставила без света жителей почти 40 улиц в Прикубанском округе Краснодара

Происшествия
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Крупная энергоавария оставила без света жителей почти 40 улиц в Прикубанском округе Краснодара
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило в ЕДДС Краснодара 21 августа в 18:49.

Из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключились подстанции «АН-201», «АН-202», «АН-205 и еще 49 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители 36 улиц: бульвара Интернационального, Карельской, Корчагинцев, Красивой, Молдавской, Осетинской, Правды, Пятигорской, Российской, Тебердинской, Туркменской, Узбекской, Дагестанской, Революционной, Тепличной, Абрикосовой, Виноградной, Компрессорной, Тополиной, Центральной, Шоссейной, Московской, Ростовское шоссе, Жигулевской, Суздальской, Вологодской, Геодезической, Мариупольской, Оренбургской, Приазовской, Семигорской, Уссурийской, 1 Мая, 21 Партсъезда, Солнечной и Яснополянской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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