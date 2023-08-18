Вторая крупная энергоавария оставила без света еще 42 улицы в Прикубанском округе Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило в ЕДДС Краснодара 18 августа в 15:16.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «ВП-331» и еще 34 трансформаторные подстанции.

Без электроэнергии остались жители 42 улиц: Красивой, Гагарина, Ясеневой, Картинной, Крайней, Ржаной, Трактовой, Светлой, Пригородной, Пшеничной, Знаменской, Бирюзовой, Бриллиантовой, Камчатской, Малахитовой, Парковой, Перламутровой, Приморской, Хрустальной, Драгоценной, Жемчужной, Сапфировой, Рубиновой, Азовской, Дальневосточной, Норильской, Приморской, Сахалинской, Южной, Энтузиастов, Коронной, Базарной, Атамана Головатого, Слабодской, Становой, Соборной, Богатырской, Вешней, Жукова, Угловой, Антоновской и Выездной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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