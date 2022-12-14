Жители Музыкального микрорайона остались без света из-за аварии в Краснодаре
Происшествия
14.12.2022 17:30
Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло днем 14 декабря.
Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «РИП-408» и пять трансформаторных подстанций. В результате без света остались жители многоквартирных домов на улице Московской, 137, улице Тополиной, 46, 48, 46 корпус 1 и 2, 48 корпус 1 и улице Мусоргского, 1/4, сообщает ЕДДС Краснодара.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Когда в Музыкальном восстановят подачу электричества, пока не уточняется.
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