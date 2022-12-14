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Жители Музыкального микрорайона остались без света из-за аварии в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-muzykalnogo-mikrorajona-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-v-krasnodare
Жители Музыкального микрорайона остались без света из-за аварии в Краснодаре
Фото Burak K, pexels.com

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло днем 14 декабря.

Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «РИП-408» и пять трансформаторных подстанций. В результате без света остались жители многоквартирных домов на улице Московской, 137, улице Тополиной, 46, 48, 46 корпус 1 и 2, 48 корпус 1 и улице Мусоргского, 1/4, сообщает ЕДДС Краснодара.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Когда в Музыкальном восстановят подачу электричества, пока не уточняется.

Читайте также: вечером 13 декабря в Краснодаре жители шести улиц в поселке Северном остались без света из-за сгоревшей подстанции.

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