Жители многоэтажки в Сочи пожаловались на сильный запах из затопленного подвала

Жильцы дома на Донском переулке, 5 уже несколько раз писали жалобы в управляющую компанию.

Жильцам на первом этаже достается больше всего. Светлана Соколова в июле написала жалобу в жилищную инспекцию. По словам женщины, после этого меры были приняты, трубы починили, но грязную воду управляющая компания полностью из подвала не откачала.

Сейчас из-за нечистот в подвале во многих квартирах поселились мухи.

«В маске сплю уже, говорят, задохнешься. А что делать? Я не могу не спать. Меня от такого запаха тошнит», — сетует житель Николай Ломоносов.

Рой насекомых в ванне — в квартире у Елены Евдокимовой такая картина была неделю назад. Чтобы хоть как-то спастись от мух, люди придумали самодельное устройство — двойная сетка и пластилин, чтобы насекомые никак не могли проникнуть в квартиру.

Жители дома уже куда только не писали жалобы. При этом их управляющая компания подвал закрыла, сообщив, что обработку провели.

— Они приезжают, хлоркой поливают. Открыта дверь, видно, что здесь затоплено. Огромные следы просто в глине. Хотя должно быть засыпано все щебенкой.

Люди просят прочистить подвал полностью, ведь впереди еще месяц лета.

«Это надо не просто хлоркой поливать. Надо с ведром и лопатой хотя бы какой-то слой снять, пролить водой, смыть. Чтобы оно размылось, и сверху уже обрабатывать дезинфицирующими средствами», — говорит житель дома Елена Евдокимова.

Журналисты также пообщались с директором управляющей компании.

«Мы вышли на место, произвели обработку хлорным составом. Ждем полного высыхания. Дальше уже будем думать, что делать», — сообщает директор управляющей компании «РЭО-7» Алексей Примак.

В управляющей компании пообещали, что будут следить за ситуацией с подвалом.

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