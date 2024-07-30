Жители многоэтажки в Краснодаре пожаловались на канализационные стоки в подвалах

Канализация топит подвалы жилого дома на улице Писателя Знаменского в микрорайоне Гидростроителей. Паркинг и подсобные помещения периодически заливает технической водой, а в подъездах стоит неприятный запах.

По словам местных жителей, такая ситуация здесь уже не в первый раз. Наталья Лобачева с семьей купила новую квартиру в этом доме в прошлом году. Рядом школа, скоро построят детский сад, куда сможет ходить ее трехлетняя дочь. Туда же девушка отправит и следующего ребенка — Наталья на восьмом месяце беременности. Но жизнь в новостройке отравляет коммунальная проблема.

«Мы спустились с мужем в паркинг. Стены были мокрые до бедра. Течи периодически продолжаются. Весь холодный сезон, осень, зиму у нас текло по стенам», — сетует жительница Краснодара Наталья Лобачева.

На течи в подвалах, неприятный запах и неудобства жалуются многие соседи. В своих бедах собственники винят управляющую компанию. Застройщик сдал дом в прошлом году, и уже набор проблем: испорченное покрытие паркинга, стены в разводах. Однако сотрудники УК сообщили, что они никакого отношения к затоплениям не имеют.

«Потому что у нас жители не знают, наверное, как пользоваться простыми унитазами. Вчера только три раза люди из аварийной службы чистили канализацию. У нас есть фотоматериалы, что оттуда вытаскивали. Один раз вытаскивали яблоки, помидоры», — говорит представитель управляющей компании Марина Заблоцкая.

Жильцы также обращались к застройщику. Гарантия на новые дома — пять лет, а зданию нет и года. Но в ответ они получают лишь многочисленные отписки.

Жалобы направляли и в Государственную жилищную инспекцию. Та обязала УК устранить проблему.

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