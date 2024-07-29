Зловонные реки: канализация снова разлилась на севере Краснодара

Жители домов на улице Героя Яцкова уже более двух лет жалуются на неисправную канализацию. Ее содержимое регулярно разливается здесь на дорогу. Все это происходит в нескольких метрах от школы и детского сада.

Журналисты «Кубань 24» снимали сюжет об этой проблеме в прошлом году. После него ситуация начала двигаться с мертвой точки: сюда начали приезжать аварийные службы и откачивать лишнюю воду. Однако надолго их работы не хватает — всего через несколько дней здесь вновь появляется фекальное болото.

«Нечистоты разливаются на несколько десятков метров. И даже если вода высыхает, то лучше не становится — бумага и прочие отходы под палящим солнцем начинают распространять жуткую вонь. Стоять рядом тяжело, у меня уже через несколько минут начала кружиться голова», — сообщает корреспондент Виктория Зальцман.

«Летом еще хуже. Вот садик, вот второй, там школа. Это все дети разносят в группы, разносят на детские площадки. Самокаты проезжают, в квартиры это все заносится», — сетует жительница Краснодара Юлия Зинец.

В июне Юлия Зинец более двух недель пролежала с ребенком в больнице. Ее сын подхватил ротавирусную инфекцию после прогулки на улице. Когда из люка снова потекла сточная вода, женщина вызвала коммунальщиков. Однако они так и не приехали.

Журналистам удалось пообщаться с администратором жилого комплекса Владимиром Чаплыгином. По его словам, управляющая компания держит ситуацию под контролем.

Основной причиной разлива канализации в управляющей компании называют обилие в трубах бытового мусора, который жители отправляют в унитаз. Жильцы уже обращались в прокуратуру, но дело тормозится, так как не совсем понятно, к какой именно УК относится эта канализационная система. Дома вокруг обслуживают разные управляющие.

Чтобы разобраться в этой истории, журналисты «Кубань 24» запросили комментарий администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре 2023 года жители Краснодара жаловались на неисправную канализацию в Прикубанском округе.