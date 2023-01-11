Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жители многоэтажки в Краснодаре жалуются на отсутствие отопления и горячей воды

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-mnogoetazhki-v-krasnodare-zhaluyutsya-na-otsutstvie-otopleniya-i-goryachej-vody
Жители многоэтажки в Краснодаре жалуются на отсутствие отопления и горячей воды
Фото pixabay.com

Речь идет о 16-этажном жилом доме на улице Артюшкова, 5. По словам жителей дома, отопления и горячей воды в квартирах нет с 7 декабря. Дом обслуживает УК «Репино».

Жильцы обратились в управляющую компанию, однако результатов это не принесло.

«Сначала причиной была теплоавария, однако сейчас говорят, что дело в котельной, которая не дает достаточно тепла. Температура горячей воды достигает +34 градусов вместо нормативных +60. А температура воздуха в комнатах опускается до +18-20», — рассказали жители.

По словам начальника управления по жилищным вопросам мэрии Краснодара Артема Григорьева, в многоэтажке сейчас действительно есть проблема с недопоставкой теплоносителя от ресурсоснабжающей организации.

«Будем выяснять, проверять, какая на вводе в дом подача тепла и сколько поступает в квартиры, после этого дадим оценку», — добавил он.

УК «Репино» также обслуживает многоэтажку на улице Зиповской, где дважды в начале январе сорвался лифт с людьми, пишет газета «Краснодарские известия».

Читайте также: жители 12 многоэтажек Новороссийска почти на сутки остались без отопления из-за утечки на теплосети.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья выросла на 45% на Кубани в 2023 году
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
СК начал проверку после инцидентов с падением лифта в одной из многоэтажек Краснодара
СК начал проверку после инцидентов с падением лифта в одной из многоэтажек Краснодара
Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили
Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. Более 6,3 тыс. вопросов пришло на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева
  3. В Краснодаре привлекут к ответственности УК многоэтажки, в которой сорвался лифт
  4. Направила на себя пистолет: СК проверяет обстоятельства гибели девушки в Крымском районе
  5. Завершен ремонт крупного прорыва на магистральном водоводе в Сочи
  6. Голая женщина с религиозной литературой в мороз бегала в центре Краснодара
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях