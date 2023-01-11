Жители многоэтажки в Краснодаре жалуются на отсутствие отопления и горячей воды

Речь идет о 16-этажном жилом доме на улице Артюшкова, 5. По словам жителей дома, отопления и горячей воды в квартирах нет с 7 декабря. Дом обслуживает УК «Репино».

Жильцы обратились в управляющую компанию, однако результатов это не принесло.

«Сначала причиной была теплоавария, однако сейчас говорят, что дело в котельной, которая не дает достаточно тепла. Температура горячей воды достигает +34 градусов вместо нормативных +60. А температура воздуха в комнатах опускается до +18-20», — рассказали жители.

По словам начальника управления по жилищным вопросам мэрии Краснодара Артема Григорьева, в многоэтажке сейчас действительно есть проблема с недопоставкой теплоносителя от ресурсоснабжающей организации.

«Будем выяснять, проверять, какая на вводе в дом подача тепла и сколько поступает в квартиры, после этого дадим оценку», — добавил он.

УК «Репино» также обслуживает многоэтажку на улице Зиповской, где дважды в начале январе сорвался лифт с людьми, пишет газета «Краснодарские известия».

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