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Жители 12 многоэтажек Новороссийска почти на сутки остались без отопления из-за утечки на теплосети

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-12-mnogoetazhek-novorossijska-pochti-na-sutki-ostalis-bez-otopleniya-iz-za-utechki-na-teploseti
Жители 12 многоэтажек Новороссийска почти на сутки остались без отопления из-за утечки на теплосети
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Теплоснабжение многоэтажек прервалось 10 января в 12:30 из-за утечки теплоносителя около котельной на улице Сипягина, 6.

В зону отключения попали 12 жилых многоквартирных домов на улице Сипягина, Видова, Щорса и Кутузовской. Все работы коммунальщики должны были завершить к 18:00 10 января, однако утечку устранить к вечеру не удалось.

Работы по поиску участка, на котором произошла утечка, продолжались всю ночь. Сейчас аварийные работы продолжаются.

«Со вчерашнего дня специалисты «АТЭК» работают над тем, чтобы тепло вернулось в дома новороссийцев, которые получают его от котельной на Сипягина, 6. Сейчас приступили к восстановлению поврежденной части трубопровода», — написал замглавы Новороссийска по вопросам ЖКХ Дмитрий Алферов в Telegram-канале.

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