Жители 12 многоэтажек Новороссийска почти на сутки остались без отопления из-за утечки на теплосети
Теплоснабжение многоэтажек прервалось 10 января в 12:30 из-за утечки теплоносителя около котельной на улице Сипягина, 6.
В зону отключения попали 12 жилых многоквартирных домов на улице Сипягина, Видова, Щорса и Кутузовской. Все работы коммунальщики должны были завершить к 18:00 10 января, однако утечку устранить к вечеру не удалось.
Работы по поиску участка, на котором произошла утечка, продолжались всю ночь. Сейчас аварийные работы продолжаются.
«Со вчерашнего дня специалисты «АТЭК» работают над тем, чтобы тепло вернулось в дома новороссийцев, которые получают его от котельной на Сипягина, 6. Сейчас приступили к восстановлению поврежденной части трубопровода», — написал замглавы Новороссийска по вопросам ЖКХ Дмитрий Алферов в Telegram-канале.
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