В Краснодаре устранили неполадки с отоплением в школе, где дети сидели на уроке в пуховиках
О проблемах с отоплением в новом корпусе школы № 86 в станице Старокорсунской 9 января интернет-порталу «Кубань 24» рассказали родители учеников.
Местные жители сообщили в редакцию о том, что в классах в первый учебный день нового года температура воздуха была низкая, из-за чего детям пришлось заниматься в пуховиках и куртках.
В ООО «Краснодартеплоэнерго» сообщили, что отклонение в работе котельной, которая подает тепло в новый корпус школы № 86, произошло из-за сбоя в работе датчика показателей температуры воздуха. Датчик находился на южной стороне котельной, нагревался на солнце и показывал неверную температуру в помещении. Из-за повышенных показателей она падала.
По данным департамента образования, для продолжения учебного процесса детей 10 января перевели в другие кабинеты, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго» в тот же день перевесили датчик на северную сторону, чтобы он не нагревался. В школе 11 января отсутствия отопления в новом корпусе школы не наблюдалось, сообщает МЦУ Краснодара.
По факту сообщения о замерзающих в школе детях прокуратура организовала проверку, ход и результаты которой находятся под контролем регионального ведомства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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