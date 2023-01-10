На Кубани в этом году построят 17 новых объектов теплоснабжения

Объекты построят за счет бюджета Краснодарского края в рамках региональной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Пять котельных появятся в Выселковском, Красноармейском, Славянском, Староминском и Кореновском районах. Достраивают еще 5 котельных в Белореченском, Выселковском, Отрадненском и Славянском районах и участок теплотрассы длиной 826 м в Гулькевичском районе, строительство которых стартовало в прошлом году.

«На февральскую сессию по вопросу изменения в закон о краевом бюджете мы подали заявку на включение в программу «Развитие ТЭК» еще семи котельных в Абинском, Кореновском, Северском, Староминском и Темрюкском районах», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Таким образом, только за счет краевого бюджета в этом году на Кубани построят 16 котельных и участок теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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