Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На Кубани в этом году построят 17 новых объектов теплоснабжения

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-v-etom-godu-postroyat-17-novyh-obektov-teplosnabzheniya
На Кубани в этом году построят 17 новых объектов теплоснабжения
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Объекты построят за счет бюджета Краснодарского края в рамках региональной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Пять котельных появятся в Выселковском, Красноармейском, Славянском, Староминском и Кореновском районах. Достраивают еще 5 котельных в Белореченском, Выселковском, Отрадненском и Славянском районах и участок теплотрассы длиной 826 м в Гулькевичском районе, строительство которых стартовало в прошлом году.

«На февральскую сессию по вопросу изменения в закон о краевом бюджете мы подали заявку на включение в программу «Развитие ТЭК» еще семи котельных в Абинском, Кореновском, Северском, Староминском и Темрюкском районах», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Таким образом, только за счет краевого бюджета в этом году на Кубани построят 16 котельных и участок теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: за год модернизировали 51 котельную в Краснодарском крае.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Тело 49-летнего мужчины нашли на железной дороге под Краснодаром
Тело 49-летнего мужчины нашли на железной дороге под Краснодаром
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Суд продлил содержание под стражей родителей убитого 5-летнего ребенка в Краснодаре
Суд продлил содержание под стражей родителей убитого 5-летнего ребенка в Краснодаре
Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили
Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пенсионер сорвался со 150-метрового обрыва в горах Сочи
  2. Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Темрюке
  3. На Кубани в 2022 году приступили к реставрации 61 объекта культурного наследия
  4. Проект аквапарка на Затоне в Краснодаре временно заморозили
  5. Подземный переход в центре Краснодара открыли после устранения аварии на теплосетях
  6. В Адыгее мужчина во время застолья заколол друга ножом
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях