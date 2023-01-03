Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

За год модернизировали 51 котельную в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-god-modernizirovali-51-kotelnuyu-v-krasnodarskom-krae
За год модернизировали 51 котельную в Краснодарском крае
Фото пресс-служба администрации Краснодарского края

Работы проводили в 32 муниципалитетах. Основная часть проведена за счет частных инвестиций.

Еще 13 объектов модернизировали в рамках госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса». Заключили шесть концессионных соглашений в Тихорецком, Славянском, Апшеронском, Новопокровском и Мостовском районах.

«Концессии позволяют строить или реконструировать объекты теплоснабжения в госсобственности за счет инвесторов. В этом году привлекли в отрасль более 2,5 млрд рублей», – рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Он добавил, что завершается согласование еще семи концессий в Усть-Лабинском, Новокубанском, Крымском, Староминском и Брюховецком районах.

Кроме того, в регионе продолжают работу по замене старых теплосетей. Ежегодно меняют не менее 5% изношенных теплотрасс. Всего с 2016 года обновили порядка 1,1 тыс. км тепловых сетей, из них в 2022 году – 143 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: восемь артезианских скважин отремонтировали в Северском районе.

 

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Горячим Ключом на трассе образовалась огромная автомобильная пробка
Под Горячим Ключом на трассе образовалась огромная автомобильная пробка
Соцсети: в Анапе утром 31 декабря жители почувствовали землетрясение
Соцсети: в Анапе утром 31 декабря жители почувствовали землетрясение
Вступил в силу указ президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил
Вступил в силу указ президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Из-за аварии часть жителей в Прикубанском округе Краснодара осталась без света
Из-за аварии часть жителей в Прикубанском округе Краснодара осталась без света
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. Более 300 жителей Новороссийска 1 января приняли участие в забеге трезвости
  4. В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
  5. В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
  6. Водка подорожала с 1 января в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях