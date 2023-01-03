За год модернизировали 51 котельную в Краснодарском крае

Работы проводили в 32 муниципалитетах. Основная часть проведена за счет частных инвестиций.

Еще 13 объектов модернизировали в рамках госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса». Заключили шесть концессионных соглашений в Тихорецком, Славянском, Апшеронском, Новопокровском и Мостовском районах.

«Концессии позволяют строить или реконструировать объекты теплоснабжения в госсобственности за счет инвесторов. В этом году привлекли в отрасль более 2,5 млрд рублей», – рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Он добавил, что завершается согласование еще семи концессий в Усть-Лабинском, Новокубанском, Крымском, Староминском и Брюховецком районах.

Кроме того, в регионе продолжают работу по замене старых теплосетей. Ежегодно меняют не менее 5% изношенных теплотрасс. Всего с 2016 года обновили порядка 1,1 тыс. км тепловых сетей, из них в 2022 году – 143 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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