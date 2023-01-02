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Восемь артезианских скважин отремонтировали в Северском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vosem-artezianskih-skvazhin-otremontirovali-v-severskom-rajone
Восемь артезианских скважин отремонтировали в Северском районе
Фото пресс-служба администрации Краснодарского края

Капитальный ремонт позволил обеспечить качественным водоснабжением более 11,5 тыс. человек.

Это жители Азовского, Новодмитриевского, Смоленского, Афипского и Ильского сельских поселений.

«Отремонтировали восемь скважин. На эти цели из краевого бюджета выделили 31,9 млн рублей», – рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Он отметил, что это позволит обеспечить чистой питьевой водой индивидуальные и многоквартирные дома, социальные объекты.

В прошлом году капитально отремонтировали артезианские скважины еще в 19 муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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