Восемь артезианских скважин отремонтировали в Северском районе

Капитальный ремонт позволил обеспечить качественным водоснабжением более 11,5 тыс. человек.

Это жители Азовского, Новодмитриевского, Смоленского, Афипского и Ильского сельских поселений.

«Отремонтировали восемь скважин. На эти цели из краевого бюджета выделили 31,9 млн рублей», – рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Он отметил, что это позволит обеспечить чистой питьевой водой индивидуальные и многоквартирные дома, социальные объекты.

В прошлом году капитально отремонтировали артезианские скважины еще в 19 муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.