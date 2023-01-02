Восемь артезианских скважин отремонтировали в Северском районе
Общество
02.01.2023 14:56
Капитальный ремонт позволил обеспечить качественным водоснабжением более 11,5 тыс. человек.
Это жители Азовского, Новодмитриевского, Смоленского, Афипского и Ильского сельских поселений.
«Отремонтировали восемь скважин. На эти цели из краевого бюджета выделили 31,9 млн рублей», – рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
Он отметил, что это позволит обеспечить чистой питьевой водой индивидуальные и многоквартирные дома, социальные объекты.
В прошлом году капитально отремонтировали артезианские скважины еще в 19 муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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