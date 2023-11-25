Жители многоэтажек в центре Краснодара остались без тепла из-за скрытого порыва

Аварийное отключение теплоснабжения в Западном округе произошло вечером 25 ноября.

Из-за скрытого порыва тепломагистрали отопление отключили в ряде многоквартирных домов на улицах Кубанская набережная и им. Николая Кондратенко.

На месте аварии работает бригада тепловиков. Сроки восстановления подачи тепла в центре города уточняются, сообщает ЕДДС Краснодара.

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