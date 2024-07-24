Жители многоэтажек на севере Краснодара остались без воды из-за порыва трубы

Аварийное отключение водоснабжения в Прикубанском округе произошло вечером 24 июля.

В результате жители многоквартирных и частных домов в ЖК «Панорама», а также на улицах Восточно-Кругликовская, 40-летия Победы и Героев-Разведчиков на время остались без воды.

На месте аварии работают сотрудники водоканала. Подвоз технической воды организовали по адресу: улица 40-летия Победы, 174, сообщает ЕДДС Краснодара.

Вице-мэр Краснодара Максим Онищенко уточнил в Telegram, что порыв на сетях произошел на пересечении улиц 40-летия Победы и 1-го Мая. Сотрудники водоканала откачивают воду из колодца и роют траншеи, чтобы установить причину повреждения.

Читайте также: плановые отключения: как энергетики устраняют аварии на сетях в Краснодаре.