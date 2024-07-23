Плановые отключения: как энергетики устраняют аварии на сетях в Краснодаре

Плановое обслуживание сетей проводят, чтобы исключить перебои на электроподстанциях в жаркую погоду.

Из-за аномальной жары в домах жителей Прикубанского округа Краснодара несколько дней не было света. Этого хватило, чтобы решиться перекрыть движение на улицах и устроить митинг.

Ситуацию спасал лично мэр Евгений Наумов. Электричество жителям Прикубанского округа дали, но из-за перекрытия улиц и несанкционированного митинга некоторым гражданам теперь грозит уголовная ответственность.

«Факты» рассказали, как восстанавливают энергоподачу и каковы условия работы городских электриков.

«Это оперативно-диспетчерская служба, сюда поступают вызовы об авариях на электросетях, после чего на место выезжают специалисты и устраняют поломку. В пиковые дни число таких вызовов может достигать до 1,5 тыс.» ― сообщает корреспондент Максим Шабалда.

За ситуацией на электросетях в круглосуточном режиме следят и специалисты в Карасунском районе Краснодара. Шесть аварийных бригад Краснодара и дополнительные из края оперативно выезжают на место. Специалист одной из них Виктор Кухтинов за четыре года работы справлялся с авариями разной сложности.

«Самая простая авария может ликвидироваться в течение часа. Сложная ― от 1,5 часов и до половины дня. В основном идет прорыв кабеля на линии», ― рассказывает электромонтер Виктор Кухтинов.

Чаще всего отключения случаются в жаркую погоду. Люди активнее используют кондиционеры и прочие электроприборы. В такие моменты случается дефицит энергии. Напряжение на подстанциях достигает максимума. От этого происходят аварии. Специалисты энергосети делают все, чтобы таких случаев стало меньше. В этом году построили 26 подстанций и провели 7 км воздушных и 16 кабельных линий.

«Мы достаточно много тратим денежных средств на модернизацию своих сетей, боремся за то, чтобы наши конечные потребители получили качественную энергию», ― отмечает исполнительный директор «Электросети Кубани», директор филиала «Краснодарэлектросеть» Максим Ушаков.

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