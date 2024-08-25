Жители микрорайона Гидростроителей в Краснодаре остались без света из-за аварии

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 25 августа в 13:23.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ, отключились подстанция «Кругликовская-308» и еще 20 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц Валерия Гассия, проспекта Писателя Знаменского, Артезианской, Автолюбителей и других улиц. На месте работает аварийная бригада.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 8 (861) 255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.

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