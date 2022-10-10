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Жители Мариуполя записали видео с поддержкой Путина

Политика
10.10.2022 21:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-mariupolya-zapisali-video-s-podderzhkoj-putina
Видео канала «Кубань 24»

В редакцию «Кубань 24» пришло видео из Мариуполя.

Жители новых республик поддерживают президента и считают ответ на диверсию на Крымском мосту адекватным.

«Утром 10 октября мы узнали о том, что наконец получен адекватный ответ на террористические действия Украины по отношению к нашим гражданам, также на теракт на Крымском мосту. Тем не менее, жители Мариуполя, несмотря на все то горе, которое принесла им Украина, очень сочувствуют и жалеют гражданское население Украины. Они молятся о том, что они сейчас остались живы и были в безопасности, и максимально быстро вернулись домой в Россию», — сказала волонтер военно-гуманитарного Центра помощи Донбассу Ольга Вязовская.

Читайте также: повреждения опор Крымского моста планируют устранить в конце недели.

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