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Повреждения опор Крымского моста планируют устранить в конце недели

Общество
10.10.2022 17:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/povrezhdeniya-opor-krymskogo-mosta-planiruyut-ustranit-v-kontse-nedeli
Повреждения опор Крымского моста планируют устранить в конце недели
Фото vk.com/krymsky.bridge

Об этом 10 октября сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Вице-премьер сообщил, что на Крымском мосту необходимо заменить два железнодорожных-пролета.

«Ведем обследование железнодорожного полотна. Предварительно видим необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что повреждения опор Крымского моста будут устранены в конце недели.

Поставки металлоконструкций для ремонта начнут к концу текущей недели из Тюмени, Кургана и Воронежа.

Минтрансу и ГИБДД поручили сопровождать крупногабаритные грузы, сообщает ТАСС.

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