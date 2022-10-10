Повреждения опор Крымского моста планируют устранить в конце недели

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Об этом 10 октября сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Вице-премьер сообщил, что на Крымском мосту необходимо заменить два железнодорожных-пролета.

«Ведем обследование железнодорожного полотна. Предварительно видим необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что повреждения опор Крымского моста будут устранены в конце недели.

Поставки металлоконструкций для ремонта начнут к концу текущей недели из Тюмени, Кургана и Воронежа.

Минтрансу и ГИБДД поручили сопровождать крупногабаритные грузы, сообщает ТАСС.

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