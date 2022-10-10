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Кубанские медики дежурят на стоянках и подъездах к Крымскому мосту

Общество
10.10.2022 14:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-mediki-dezhuryat-na-stoyankah-i-podezdah-k-krymskomu-mostu
Кубанские медики дежурят на стоянках и подъездах к Крымскому мосту
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 10 октября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в соцсетях.

По ее словам, бригады скорой медпомощи несут дежурство на перекрестке трассы Тамань — Веселовка, на накопительной площадке и в порту Кавказ. Медики также периодически проезжают вдоль очереди из автомобилей.

«При необходимости они оказывают помощь людям, которые ожидают проезда. В случае необходимости готова к выезду бригада неотложной помощи в составе врача и медсестры. Фиксируем незначительное количество обращений за медицинской помощью», — написала Анна Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на подъездах к Крымскому мосту со стороны Кубани ликвидировали автомобильные заторы. Стоянки-накопители работают круглосуточно, автомобилистов обеспечивают горячим питанием и водой.

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