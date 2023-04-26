Жители Лазаревского района останутся без воды из-за плановых работ

Работы стартуют 26 апреля 21:00 на водоводе в поселке Головинка.

В ходе работ специалисты установят дополнительную систему сброса воздуха и заменят запорно-регулирующую арматуру. Благодаря этому в районе сократится время наполнения системы после отключений и вырастет надежность системы в целом. Кроме того, благодаря реконструкции в 10 селах Лазаревского района будет обеспечено надежное водоснабжение.

Работы планируют завершить 27 апреля в 12:00, водоснабжение будет полностью восстановлено вечером 28 апреля.

В связи с этим перебои с водой будут наблюдаться в поселках Якорная Щель, Верхнее Буу, Вардане, Детляжка, Беранда, Уч-Дере, Нижняя Хобза, Лоо, Горное Лоо и Верхне-Армянское Лоо, Волковка, Дагомыс, Сергей-Поле, а также микрорайонах Шаумяновка и Лазурный берег и на улицах 72 и 73 км и Ландышевой.

Жителей просят запастись водой. Оставить заявку на подвоз воды можно по номеру 444-05-05, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

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