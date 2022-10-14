Жители Лабинского района приняли участие в акции «Посылка солдату»
Общество
14.10.2022 14:00
В посылки для резервистов они собирали теплую одежду, средства гигиены, медикаменты, домашние закрутки и даже сало.
К сбору ценного груза подключились профсоюзы, индивидуальные предприниматели, спортшколы и родительские комитеты района. Также активисты организовали сбор средств, на которые удалось приобрести для военнослужащих два современных дрона, которые используют для разведки и корректировки ударов по врагу.
Первые посылки уже доставлены в зону проведения спецоперации. В Лабинске 15 октября в 10:30 на стадионе «Труд» вновь откроется пункт сбора гуманитарной помощи.
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