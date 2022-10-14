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В Ейском и Щербиновском районах мобилизованных провожали под марш «Прощание славянки»

Политика
14.10.2022 11:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejskom-i-shherbinovskom-rajonah-mobilizovannyh-provozhali-pod-marsh-proshhanie-slavyanki
Видео канала «Кубань 24»

Мужчины, получившие повестки, пришли утром в военкомат в бодром настроении.

— Очень приятно, что нас поддерживают жители Краснодарского края, в том числе станицы Старощербиновской. Мы никого не подведем. Мы с честью туда пойдем и вернемся живыми.

Районы подготовили для мобилизованных наборы с необходимыми вещами. Раньше практиковались выезды в воинские части, где проводится подготовка и боевое слаживание, а сейчас вещмешки раздают сразу в военкомате.

«Совместно с Союзом предпринимателей Ейска мы организовали фонд, наш бизнес откликнулся и помогает в закупке для наших мобилизованных ребят. Это и рюкзаки, и спальники, и разгрузки, и какие-то средства гигиены, перчатки — то есть все, что необходимо», — сказала заместитель главы Ейского района Наталья Зубченко.

Наборы для мобилизованных собирают местные предприниматели и волонтеры. Помимо этого, предприятия шьют термобелье, спальные мешки и сидушки.

Читайте также: в Общественной палате Краснодарского края открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации.

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