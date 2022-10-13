В Общественной палате Краснодарского края открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Горячая линия в Общественной палате Краснодарского края работает по будням с 9:00 до 17:00.

Задать вопросы, касающиеся частичной мобилизации, можно по телефонам:

8-800-222-02-87 и 8 (861) 259-01-91.

Специалисты проконсультируют о порядке мобилизации, сроках, месте прохождения службы, категориях населения, попадающих под мобилизацию, и основаниях для получения отсрочки. Также можно задать вопросы о брони от предприятий и учреждений, о финансовом обеспечении мобилизованных, местонахождении во время мобилизации и о правовой ответственности за уклонение, сообщает пресс-служба Общественной палаты Краснодарского края.

Кроме того, на Кубани действует еще ряд горячих линий для мобилизованных. По вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации работает горячая линия прокуратуры края:

8 (861) 268-50-01 — (отдел по рассмотрению обращений и приему граждан) по будням с 9:00 до 18:00;

8 (861) 268-50-01 — (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 19:00 и в нерабочие дни с 9:00 до 18:00.

Для предпринимателей Кубани открыли горячую линию Центра поддержки предпринимательства:

с 8:00 до 20:00 вопросы можно задать по номеру: 8 (800) 707-07-11.

Для представителей операторов связи и IT-компаний действует горячая линия Ассоциации цифрового развития Краснодарского края:

с 8:00 до 20:00 по телефону: 8 (800) 201-15-05.

В Краснодаре вопросы о частичной мобилизации можно задать по телефонам рабочей группы:

8(861)220-27-90 (круглосуточно) — военный комиссариат Западного и Прикубанского округов Краснодара;

8(861)231-19-18 (круглосуточно) — военный комиссариат Карасунского и Центрального округов Краснодара;

8(861)255-64-11 — отдел по мобилизационной работе администрации Краснодара. Работает по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

В Центре занятости населения Новороссийска действует горячая линия по вопросам социально-трудовых прав мобилизованных граждан.

8 (8617) 63-65-69 — консультации по вопросам трудовых отношений, в том числе по вопросам социально-трудовых прав граждан, призванных на военную службу по мобилизации;

8 (861) 252-33-15 — консультации по вопросам социально-трудовых прав граждан, призванных на военную службу по мобилизации.

Также горячая линия работает в прокуратуре Сочи.

8(862) 262-32-66 — ежедневно с 09:00 по 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Кроме того, жители Сочи могут круглосуточно обратиться на горячую линию для мобилизованных граждан и их семей по телефону 8(862) 264-34-33.

Продолжает действовать федеральная многоканальная линия 122. Она доступна с 8:00 до 20:00. По выходным линия работает круглосуточно.

Уточнить местонахождение военнослужащего и задать вопросы о частичной мобилизации можно круглосуточно по номерам горячей линии Минобороны РФ:

8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46 и 8 (800) 301-16-36.

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