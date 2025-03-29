Жители Кубани вечером 29 марта получили уведомления о беспилотной опасности
В субботу жителям разных районов Краснодарского края начали поступать сообщения от МЧС о возможной опасности БПЛА. Такие уведомления получили и краснодарцы.
По данным РСЧС, 29 марта в 18:12 в Краснодаре и других муниципалитетах региона была объявлена авиационная опасность. При получении такого сообщения нужно сохранять спокойствие, быть особенно внимательными и осторожными.
«Необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала «Отбой», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 18:19 жителей Краснодарского края предупредили об угрозе падения взрывных устройств. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефону 112.
«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении, в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности», — говорится в оповещении.
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