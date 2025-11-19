Жители Кубани в 2025 году оплатят 23 млрд рублей имущественных налогов

Это на 4,7 млрд рублей превышает показатель прошлого года, сообщили в ФНС России по Краснодарскому краю.

В регионе наибольший рост показали налоговые исчисления на недвижимость физических лиц — до 9,7 млрд рублей. За десятилетие они увеличились в семь раз — с 1,3 млрд рублей в 2015 году.

«Предъявленная к уплате сумма имущественных налогов граждан превысила 23 млрд рублей. Темп роста составил 126%», — сообщили в Федеральной налоговой службе России по Краснодарскому краю.

В этом году кубанцы оплатят в общей сумме 9 млрд рублей транспортного налога. Исчисления выросли за 10 лет на 70% за счет увеличения числа и мощности машин.

Исчисления по земельному налогу выросли на 52%. В налоговой службе уточнили, что в этом направлении повышение произошло за счет увеличения кадастровой стоимости.

Отдельно эксперты отметили исчисления по налогу с доходов по банковским вкладам — новшество прошлого года. В 2024 году его уплатили 56,2 тыс. налогоплательщиков на сумму 2,6 млрд рублей. В текущем году начислили около 9,3 млрд рублей — налог должны заплатить 118,3 тыс. жителей края, пишет «КП»-Кубань».

