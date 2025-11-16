Россиянам назвали размер пени за просрочку налоговых платежей в 2025 году

Пени будут ежедневно начислять не заплатившим налоги собственникам недвижимости, земельных участков и транспорта. Размер пени составит по 5,5 копейки в день за каждые просроченные 100 рублей.

Уведомления ФНС ранее направила россиянам. Их можно найти в личном кабинете на сайте налоговой службы, в специальном приложении «Налоги физлиц», на портале госуслуг. Некоторые граждане получают уведомления в бумажном виде по почте.

«Отсутствие полученного уведомления не снимает обязанность по уплате налога. При несвоевременной оплате предусмотрена ежедневная пеня за каждый просроченный день», —пояснили в ФНС.

Налоги необходимо оплатить до 1 декабря 2025 года включительно. Пени начнут начисляться уже со 2 декабря. Если задолженность не погасить, ФНС в течение трех месяцев направит плательщику требование об уплате. А если и в этом случае он не оплатит налоги, начнется процедура взыскания. Теперь сделать это можно с банковского счета должника без постановления суда. Кроме того пени, также может быть выписан штраф за неуплату налогов, сообщает РИА «Новости».

