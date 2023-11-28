Жители Кубани стали реже брать кредиты после повышения ключевой ставки

Всего с января по сентябрь текущего года жители региона оформили в банках кредиты почти на 534 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако с сентября жители Краснодарского края стали реже брать потребительские кредиты. Замедление кредитования зафиксировали по всей России. По мнению экспертов, это связано с резким повышением ключевой ставки в стране и ужесточением макропруденциального регулирования. В октябре Банк России повысил требования к кредитным организациям, предоставляющих займы населению.

К началу октября объем потребительских кредитов в Краснодарском крае вырос до 1 трлн 268 млрд рублей. За год кредитный портфель вырос на 30%.

С января по сентябрь жители Кубани получили 244 млрд рублей по ипотечным кредитам. Это в два раза больше за аналогичный период 2022 года. В сентябре в регионе в очередной раз побили рекорд по объему выданных ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Читайте также: объем кредитов для бизнеса в Краснодарском крае за год вырос на 29,5%. Больше всего кредитов на Кубани выдали пищевым, нефтеперерабатывающим и металлургическим производствам, а также организациям, специализирующимся на недвижимости.