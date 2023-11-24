Объем кредитов для бизнеса в Краснодарском крае за год вырос на 29,5%

Больше всего кредитов на Кубани выдали пищевым, нефтеперерабатывающим и металлургическим производствам, а также организациям, специализирующимся на недвижимости.

Кредитный портфель бизнеса в регионе к началу октября составил 2 трлн 60 млрд рублей. Это на 29,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За первые девять месяцев текущего года банки выдали предпринимателям и компаниям 1 трлн 573 млрд рублей кредитами, что на 28% выше прошлогоднего показателя.

К началу октября крупному бизнесу в Краснодарском крае выдали займы на 1 трлн 2 млрд рублей. Это в 1,2 раза выше, чем за первые девять месяцев 2022 года. Малые и средние предприятия региона получили кредиты на 571 млрд рублей, что на 45% выше прошлогодних показателей, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

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