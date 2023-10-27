Центробанк России снова увеличил ключевую ставку — до 15% годовых

Решение об этом 27 октября принял Совет директоров Банка России. Ключевую ставку увеличили сразу на 2% — с 13 до 15% годовых. Изменения вступят в силу с 30 октября.

«Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше наших ожиданий», — говорится в сообщении Банка России.

В Центробанке уточнили, что внутренний спрос в стране стабильно увеличивается и уже заметно превышает возможности производства товаров и услуг. Темпы увеличения кредитования остаются на высоком уровне. Сохраняются повышенные инфляционные ожидания.

Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будет принимать, исходя из динамики инфляции и оценки внешних и внутренних рисков.

Еще в начале августа ключевая ставка в России была на уровне 8,5% годовых.

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