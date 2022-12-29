Жители Кубани совершили безналичные платежи почти на 915 млрд рублей с начала года

Всего в Краснодарском крае совершили покупок на 914,7 млрд рублей за 9 месяцев. Объем платежей по сравнению с прошлым годом вырос на 86,2 млрд рублей.

При этом количество платежей в крае почти не изменилось по сравнению с 2021 годом — жители совершили 1,2 млрд операций, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

«Даже в условиях перестройки экономики платежная активность жителей и гостей края не снижается и остается выше среднероссийской. Таких показателей удалось добиться в том числе благодаря реализации плана по повышению финансовой доступности в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях региона», — сказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Кроме того, продолжает расти доля общественного транспорта, в котором можно оплатить проезд картой. В 2022 году терминалами дооснастили 1 тыс. единиц транспорта — сейчас картой можно расплатиться в 96% автобусов, троллейбусов и трамваев. Также развиваются инновационные альтернативные каналы для финансовых операций — система быстрых платежей и сервис «наличные на кассе». Он позволяет снимать средства с карт в магазинах.

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