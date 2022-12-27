Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Первый банкомат отечественного производства выпустили в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervyj-bankomat-otechestvennogo-proizvodstva-vypustili-v-rossii
Первый банкомат отечественного производства выпустили в России
Первый банкомат отечественного производства выпустили в России

Аппарат спроектирован и полностью собран с использованием российского оборудования и комплектующих.

Для создания модели «Один» собрали существующие наработки в сфере банковского оборудования и клиентского опыта. Визитной карточкой банкомата стала стеклянная сенсорная лицевая панель в металлической рамке. Первый аппарат установили в Москве, еще более 1 тыс. установят в ближайшие месяцы.

«Новая модель поддерживает все привычные клиентам сервисы: внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. Также банкомат оснащен современным ресайклинговым модулем, обеспечивающим работу с несколькими валютами», — цитирует заместителя директора департамента платежных систем Павла Власова пресс-служба «Тинькофф банк».

Читайте также: Сбербанк запретил переводить деньги через свои банкоматы клиентам других банков.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году
Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году
Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов
Пробки на дорогах Краснодара вечером 26 декабря достигли 10 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Две аварии с участием рейсовых автобусов произошли в Сочи
  3. До двух падающих звезд в минуту: звездопад Квадрантиды кубанцы увидят в ночь на 4 января
  4. Первый банкомат отечественного производства выпустили в России
  5. Игроки ФК «Краснодар» вошли в рейтинг самых перспективных молодых футболистов мира
  6. Вылетел с перекрестка и врезался в забор: 82-летний пенсионер погиб в ДТП в Кореновском районе
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях