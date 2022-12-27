Первый банкомат отечественного производства выпустили в России
Аппарат спроектирован и полностью собран с использованием российского оборудования и комплектующих.
Для создания модели «Один» собрали существующие наработки в сфере банковского оборудования и клиентского опыта. Визитной карточкой банкомата стала стеклянная сенсорная лицевая панель в металлической рамке. Первый аппарат установили в Москве, еще более 1 тыс. установят в ближайшие месяцы.
«Новая модель поддерживает все привычные клиентам сервисы: внесение и снятие наличных с использованием бесконтактных карт, телефонов, QR-кодов. Также банкомат оснащен современным ресайклинговым модулем, обеспечивающим работу с несколькими валютами», — цитирует заместителя директора департамента платежных систем Павла Власова пресс-служба «Тинькофф банк».
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