Сбербанк запретил переводить деньги через свои банкоматы клиентам других банков
Общество
15.12.2022 11:14
Сбербанк отключил переводы денег в другие банки через банкоматы. Теперь самостоятельно перевести деньги на карту другого банка можно только через приложение «Сбербанк онлайн».
Сейчас при попытке перевести деньги через банкомат Сбербанка на экране появляется сообщение, эта услуга доступна через приложение. При проведении операции через банкомат, терминал выдает отказ.
В колл-центре Сбера подтвердили, что функция по переводу денег через банкомат в другие банки больше не работает. Перевод на карту клиенту другого банка можно сделать двумя способами: через приложение и веб-версию «Сбербанк онлайн», сообщает РИА «Новости».
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