Жители Кубани собираются потратить на летний отпуск меньше всех в России

Согласно исследованию, подавляющее большинство жителей РФ намерены отдохнуть летом внутри страны. На зарубежные курорты отправятся лишь 5% отдыхающих.

Самым популярным направлением для летнего отпуска в России традиционно стал Краснодарский край — 26%. В лидерах Москва и Санкт-Петербург — по 10%. Среди популярных направлений также Крым — 8%, а также Ставропольский и Алтайский края ؅— по 5%.

Больше остальных на летний отдых готовы потратить жители Екатеринбурга — 81 тыс. рублей. В тройке лидеров также Казань — 75 тыс. рублей и Москва — 70 тыс. рублей.

Самый низкий бюджет на отпуск среди городов-миллионников представлен в Краснодаре — 47 тыс. рублей. Это связано с тем, что жители Кубани преимущественно отдыхают в своем регионе или соседних субъектах, поэтому меньше тратят на дорогу, сообщает «Ъ».

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