Более 12 млн туристов планируют принять в Краснодарском крае в курортный сезон

С начала года курорты Кубани посетили уже на 11% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

На летний сезон бронирование отдыха на Черноморском побережье достигло 55%, за лето рост турпотока ожидается в пределах 10%. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

«С начала года приняли уже почти 2 млн человек — это на 11% больше, чем в прошлом году. С мая по август мы планируем принять более 12 млн человек — это на 10% больше, чем годом ранее. На летний период номерной фонд Черноморского побережья забронирован уже сейчас на 55%, Азовского — на 25%. В этом сезоне гостей встретят 10,9 тыс. объектов общей вместимостью более 260 тыс. номеров», — сказал Руппель.

По его словам, 11,5 тыс. номеров для гостей будут работать только в горном кластере Сочи, их загрузка ожидается на уровне 80% — на 15% больше, чем в прошлом году. По всей Кубани для туристов летом будут открыты 576 пляжей.

На майских праздниках курорты края планируют принять 600 тыс. отдыхающих — турпоток при таком показателе вырастет на 20% по сравнению с прошлым годом, продолжил вице-губернатор. На Черноморском побережье планируемая загрузка составит 75%, на Азовском — 40%, в предгорных и горных зонах — 65%.

В 2023 году курорты Краснодарского края посетили 18,6 млн человек — это исторический максимум для региона, сообщает ТАСС.

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