Жители Кубани смогут принять участие в ИТ-диктанте с 12 сентября

Акция, направленная на проверку уровня цифровой грамотности, проводится с 2019 года.

Участникам предлагается выполнить задания на знание основ информационной безопасности, пользования популярными приложениями и мессенджерами, умными голосовыми помощниками и ИИ, а также цифровыми финансовыми сервисами и услугами.

Глава департамента информатизации и связи Кубани Станислав Завальный отметил, что жители региона каждый год показывают хорошие результаты. В прошлом году Кубань вошла в топ-10 регионов с 70 баллами из 100 возможных.

«Акция позволяет участникам не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками. А также сформировать свою личную стратегию развития недостающих знаний и навыков», — сказал Завальный.

Задания будут доступны с 12 сентября на сайте проекта. После прохождения ИТ-диктанта каждый участник получит именной сертификат с указанием количества баллов.

Тестирование предполагает три уровня сложности: для учеников начальной школы, стандартные вопросы и PRO-версия для владеющих цифровыми компетенциями на продвинутом уровне.

ИТ-диктант используются в том числе образовательными организациями для оценки уровня цифровой грамотности. Так в прошлом году около 300 учеников СОШ № 4 Тимашевска приняли участие в акции. Лучшие результаты они показали в вопросах о кибербезопасности.

По результатам ИТ-диктанта собирается статистическая информация в разрезе субъектов России. Она помогает сформировать индекс цифровой грамотности населения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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