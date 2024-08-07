Кондратьев: за два года количество IT-компаний на Кубани выросло на 20%

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с представителями IT-сообщества Кубани. Там обсудили преференции специалистам и предприятиям IT-сектора.

Во встрече приняли участие депутат Госдумы, координирующий проект «Цифровая Россия» Антон Немкин, вице-губернатор края Александр Руппель, руководитель департамента информатизации и связи Кубани Станислав Завальный, руководители ведущих IT-компаний.

Глава региона подчеркнул важность обеспечения технологического суверенитета. Так, разработки должны нести прикладной характер, активно внедряться во все отрасли экономики. Для этой цели в крае создают комфортные условия для специалистов IT-сферы.

«С 2022 года проводим уже третью встречу с IT-сообществом края. За это время сектор укрепил позиции. Количество компаний выросло на 20%, их в регионе работает 2,7 тыс., объемы услуг увеличились на 10%. Нужно, чтобы количество переходило в качество», ― добавил Кондратьев.

Антон Немкин рассказал о механизмах работы с IT-компаниями в разрезе программы «Цифровая Россия». Так, Кубань на первом месте в ЮФО и на шестом в России по числу выданных льготных кредитов по IT-ипотеке. Благодаря мерам поддержки выручка IT-предприятий в прошлом году составила 108 млрд рублей.

«Среди задач партпроекта, помимо поддержки компаний и отечественных цифровых сервисов, ― повышение цифровой грамотности, цифровое волонтерство, переподготовка ветеранов СВО. Все эти направления активно реализуют на Кубани», ― отметил Антон Немкин.

О региональных льготах рассказал Александр Руппель. Так, это повышение до 70% размера налогового вычета, льготное кредитование по ставке в 0,1%, а также сниженная до 1% и 5% налоговая ставка по УСН на доход в зависимости от объекта налогообложения. Такой помощью воспользовались около 1,4 тыс. IT-предприятий. По решению главы региона продлят период действия меры поддержки. Пониженные ставки на доход по УСН будут применять до конца 2027 года.

Кроме того, с 1 января следующего года стартует новая адресная мера поддержки IT-компаний по предоставлению субсидий на компенсацию части затрат на оплату труда привлеченных сотрудников в размере 50% НДФЛ. Такая мера позволит привлекать в отрасль специалистов ― местных и из других регионов. Отток специалистов из края уже прекратился, отметил руководитель научно-инженерного центра «Технологии» Вадим Присяжнюк.

«Наоборот ― мы стали привлекать дорогостоящих специалистов из других территорий, от Урала до Сибири. При этом сотрудники сразу переезжают на Кубань вместе со своими семьями», ― сказал Присяжнюк.

Укреплением этого тренда регион активно занимается, реализуя проект строительства в кубанском центре первого IT-парка на 1 тыс. рабочих мест. Производственную площадку объединят с локациями для проживания и отдыха. В процессе проработки еще один важный проект ― создание IT-кластера в городе Сочи.

Также губернатор отметил важность обеспечения IT-сферы кадрами из числа участников спецоперации. Так, кубанские предприятия принимают на работу IT-специалистов из числа участников СВО. Эту практику уже применяют многие компании.

«Мы будем субсидировать таким компаниям половину суммы уплаченного НДФЛ за тех, кто был трудоустроен с 1 апреля этого года по конец следующего года», ― цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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