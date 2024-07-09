Еще два «IT-куба» для школьников откроют в новом учебном году на Кубани

Центры начнут работу в Новороссийске и Славянском районе в рамках нацпроекта «Образование».

Центр «IT-куб» откроется в лицее № 4 в Славянске-на-Кубани. В прошлом учебном году здесь обучались 903 школьника в две смены. На территории проведут ремонт, приобретут новую мебель и современное оборудование, педагоги пройдут курсы повышения квалификации у федеральных экспертов. Помимо этого, в центре откроется публичная библиотека и шахматная гостиная.

В Новороссийске IT-куб будет действовать на базе информационного ресурсного центра «Школьник-2». Сейчас в учреждении допобразования обучаются 1,1 тыс. детей. Благодаря IT-кубу откроются шесть новых направлений для обучения юных программистов: «Системное администрирование», «Программирование роботов» и «Мобильная разработка», «Основы алгоритмики и логики», а также «Программирование на Python» и «Разработка VR/АR-приложений».

Благодаря таким центрам дети могут делать первые шаги в IT-образовании, отметила образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева. По ее словам, их обучают программированию и робототехнике, учат разрабатывать приложения для мобильных устройств, а также знакомят с виртуальной и дополненной реальностью, технологиям ИИ.

«Педагоги также ведут просветительскую работу по цифровой грамотности и цифровой безопасности», ― цитирует Воробьеву пресс-служба администрации Краснодарского края.

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