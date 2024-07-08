Высокотехнологичный парк открыли на базе Ушаковки в Новороссийске

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и министр транспорта РФ Роман Старовойт перерезали красную ленту.

Делегации показали современные лаборатории: там изучают источники энергии, мехатронику, судовые установки систем обогрева, вентиляции и кондиционирования и не только. Будущие инженеры получат весь необходимый фундамент для создания инновационных решений в профессии, особо акцентировал внимание глава региона.

Министр и губернатор также вручили медали аспирантам Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, чьи научные проекты победили в конкурсе среди морских вузов страны. Они представили свои работы в разных направлениях ― от искусственного интеллекта и до таможенного дела. Также Роман Старовойт и Вениамин Кондратьев приняли участие в церемонии выдачи аттестатов отличившимся выпускникам морского вуза.

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