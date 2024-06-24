Кондратьев: в новый промтехнопарк в Кропоткине вложат 4 млрд рублей инвестиций

Новый промтехнопарк для импортозамещающих производств находится в Кропоткине. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, какую поддержку власти окажут в его развитии.

Глава региона отметил, что технопарк строит кубанский инвестор. На новой площадке появятся производства, которые займутся импортозамещением в отрасли машиностроения.

«Прежде всего, это сельхозтехника. Кубань остается аграрным регионом. То, что приходилось закупать, теперь будем производить у нас, в Кавказском районе. Будет вложено 4 млрд рублей инвестиций и создано 450 новых рабочих мест — для района это серьезный экономический рывок. Со временем появится агропромышленный машиностроительный кластер», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что со своей стороны власти поддержат проект во всех вопросах. Так, из краевой казны выделят до 90% компенсаций на затраты, понесенные при создании сопутствующей инженерной инфраструктуры промтехнопарка.

При этом резиденты парка могут возместить до 50% затрат по арендным платежам, а также оформить льготные займы в краевом Фонде развития промышленности.

Также власти Кубани помогают получить у Минпромторга РФ федеральный статус для промтехнопарка. Это откроет доступ к новым видам господдержки.

«Проект уникальный. Около 300 млн рублей парк получит в виде преференций от государства. Это льготное кредитование, компенсации, субсидии — именно по линии импортозамещения. Есть интересные планы, которые мы поддержим. Регулярно встречаемся на комиссиях по импортозамещению, обсуждаем направления сотрудничества», — отметил замглавы региона Александр Руппель.

Промтехнопарк «ГАЛАНОВО» в Кропоткине расположился на 3,1 га. Здания производственного и коммерческого назначения, которые были здесь ранее, модернизируют. Также на территории появится уникальный инжиниринговый центр, предоставляющий широкий спектр услуг, в том число по инновационным разработкам.

Резидентам промтехнопарка предлагают производственные площади с необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой, сервисное обслуживание оборудования и консалтинговые услуги. Также здесь предусмотрели территорию для лабораторного центра и конгрессно-выставочного зала площадью 127 кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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