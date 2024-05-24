Кондратьев: Кубань заинтересована в развитии импортозамещающих производств

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с учредителем компании «Холкор» Петром Головиным.

Как отметил глава Кубани, пять лет назад это предприятие начало заниматься поставкой импортного промышленного холодильного и вентиляционного оборудования и на сегодняшний день наладило собственное производство.

«После ухода западных компаний с российского рынка вы заняли свою нишу. Важно, что занимаетесь инновациями и разработками в собственном конструкторском бюро. Край заинтересован в развитии импортозамещающих производств и готов поддерживать отечественных производителей при помощи льготных займов, возмещении процента затрат. Самое главное, чтобы эти меры работали и помогали развиваться вам, а значит и промышленности всего края», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Кубань нуждается в собственных технологичных и конкурентоспособных производствах, которые обеспечат ее экономический суверенитет, добавил губернатор.

Петр Головин поблагодарил главу региона за поддержку. Он рассказал, что компания запустила новую производственную площадку на 3 тыс. кв. м и строит планы по дальнейшему развитию.

«Есть большой спрос на холодильное оборудование, которое мы выпускаем под ключ. Планируем реализовывать его не только по стране, но и за рубежом», — сообщил Петр Головин.

Для кубанских предприятий, занимающихся выпуском импортозамещающих продуктов и технологий, предусмотрели ряд мер поддержки. Так, с прошлого года им предоставляют компенсации в размере до 95% от затрат на открытие инженерно-технических центров, до 30% затрат на создание или развитие импортозамещающих производств.

Кроме того, в региональном Фонде развития промышленности таким компаниям выдают льготные займы по ставке 0,1% годовых, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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