Жители Кубани смогут наблюдать пик метеорного потока Геминиды ночью 14 декабря

В этом году один из самых сильных метеорных потоков 2025 года начался 4 декабря. По разным данным, закончатся Геминиды 20-21 декабря.

Активность метеорного потока Геминиды можно сравнить только с потоком Пересеид, которые можно наблюдать в августе. Оба потока являются самыми активными среди всех существующих. Об этом в беседе с журналистом «Кубань 24» сообщил руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

По разным данным, потоки дают от 120 до 150-180 метеоров в час. По словам астронома, число метеоров в час — это понятие, которое всегда нужно уточнять.

«Здесь надо помнить, что когда мы говорим о 120, 150 или 100 метеорах в час, это общее расчетное число (зенитное часовое число), включающее и слабые, и яркие метеоры», — уточнил Александр Иванов.

Ученый отметил, что в этом году пик активности метеорного потока Геминиды приходится в ночь с 13 на 14 декабря. Несмотря на то, что в этом году наблюдениям за звездопадом не будет мешать Луна, увидеть все падающие метеоры вряд ли получится даже у опытных наблюдателей.

«Если не будет дождя или туманов, которые сейчас стали почему-то активными из-за немного потеплевшего климата, и мы сталкиваемся с постоянными туманами под утро, то стоит смотреть», — подчеркнул руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО.

Ориентиром для наблюдения являются яркие звезды Кастор и Поллукс в созвездии Близнецов. Их можно наблюдать в первой половине ночи. В этом году к ориентирам добавился Юпитер, который сияет чуть ниже этих двух звезд.

«Радиант расположен возле звезды Кастор. Получается такая картина: Кастор сверху, Поллукс снизу, и рядышком с ними Юпитер. Юпитер дает нам шанс точнее сориентироваться: где-то из этой области будут вылетать метеоры. Пролет метеорных частиц возможен в направлении созвездий Ориона, Рака, Малого Пса, а также вверх — к Тельцу с ярко-красной звездой Альдебаран», — отметил Александр Иванов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», метеорный поток Геминиды считается порождением астероида (3200) Фаэтон. Сегодня астрономы пытаются понять, является Фаэтон астероидом или застывшей кометой. Как отметил Александр Иванов, по разным данным, закончатся Геминиды 20-21 декабря.

